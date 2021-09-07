Muğla açıklarında lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

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