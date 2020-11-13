Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botun motorunun arızalanması nedeniyle denizde mahsur kalan 19 sığınmacı kurtarıldı.
Görecek Adası açıklarında içinde sığınmacıların bulunduğu lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 19 sığınmacıyı sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Bodrum Limanı'na getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla açıklarında mahsur kalan 19 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika