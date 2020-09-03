Muğla açıklarında mahsur kalan 5 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botun motorunun arızalanması sonucu mahsur kalan 5 sığınmacı kurtarıldı.
Çiftlik Adası açıklarında sığınmacıların bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım istendiği bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Suriye uyruklu biri kadın 5 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı.
Marmaris Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:39 - Kaynak: AA
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