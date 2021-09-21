Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bulunan 84 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bulunan 84 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında farklı zamanlarda 2 lastik bot ve 3 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 84 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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