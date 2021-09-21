Yunan askerinin Türk karasularına ittiği 16 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı. Belirtilen bölgeye giden ekipler, Yunanistan askeri unsurları tarafından Türk karasularına itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmenle karşılaştı.

Poşet açarak işe başlayan genç kadın, şimdi kendi kasap dükkanının patronluğunu yapıyor

Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi

Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi