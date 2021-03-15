Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş

Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi

Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu