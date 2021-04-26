Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarındaki can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu