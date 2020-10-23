Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik bottaki 21 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi açıklarında lastik bot içinde bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, lastik bottaki 21 kişiyi bota alarak, karaya çıkardı.
Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla açıklarında yabancı uyruklu 21 kişi kurtarıldı - Son Dakika