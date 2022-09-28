Yunanistan unsurlarınca itilen botun batmasıyla boğulan 6 düzensiz göçmenin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Yunanistan unsurlarınca itilen botun batmasıyla boğulan 6 düzensiz göçmenin cenazesi defnedildi

28.09.2022 20:58

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen botun batması sonucu boğulan 6 düzensiz göçmenin cenazesi Muğla'da kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen botun batması sonucu boğulan 6 düzensiz göçmenin cenazesi Muğla'da kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

Türk Sahil Güvenlik ekiplerince 13 Eylül'de cenazeleri deniz yüzeyinden alınan 6 düzensiz göçmenin, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Muğla Şehir Yeni Mezarlığına getirildi. Cenazeler, Menteşe Belediyesi ekiplerince kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirilmiş, 73 düzensiz göçmen kurtarılırken 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Kaynak: AA

Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu, Yunanistan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan unsurlarınca itilen botun batmasıyla boğulan 6 düzensiz göçmenin cenazesi defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan unsurlarınca itilen botun batmasıyla boğulan 6 düzensiz göçmenin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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