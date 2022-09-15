Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve 6 göçmenin öldüğü olayın tanıkları yaşadıklarını anlattı

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve 6 düzensiz göçmenin öldüğü olayın tanıkları yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Olayda 2 çocuğu ve eşi hayatını kaybeden Muhammed Berjas, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı mülakatta, Lübnan'dan 3 gün önce İtalya'ya gitmek için yola çıktıklarını, Yunanistan'a varırken geminin yakıtının bittiğini ve motorunun durduğunu söyledi.

Yunan sahil güvenliğini aradıklarını ve gelen ekiplerin kendilerini ilk olarak gemiye aldığını belirten Berjas, "Bize hakaretler edip darbettiler. Kıymetli eşyalarımızı paramızı telefonlarımızı aldılar. Su bile vermediler. Yaklaşık 5 saat denizde turladık. Daha sora bizi gruplar halinde can sallarına bindirip ittiler." dedi.

Kendilerinin dördüncü can salında olduğunu ve bindikleri can salının tam şişmediği için hava aldığını ifade eden Berjas, Yunan gemisinin hızlı hareketi sonucu oluşan dalgayla diğer sallardan ayrılarak denize devrildiklerini anlattı.

"Dalga yaparak bizi devirdiler"

Suyun içinde hayatlarını kurtarmak için mücadelelerinin başladığını ifade eden Berjas, "Bizim can salındaki eşim, baldızım, yeğenim ve iki çocuğum olmak üzere ailemden 5 kişiyi kaybettim. Vefat ettiler. Amcamın oğlu ve çocuğu da hala bulunmadı. Eşim ve çocuklarım geceden sabaha kadar bana tutunarak bekledi. Ondan sonra dayanamadılar, çok su yuttular ve boğuldular. Etrafımda birkaç kişinin de öldüğünü gördüm. Yunanistan'dan şikayetçiyim ve dava açacağım. Onlar bilerek tam şişmeyen can salıyla denize bıraktılar. Dalga yaparak bizi devirdiler." diye konuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca 13 Eylül'de, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirilmiş, 73 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.