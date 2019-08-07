MUĞLA Adaya terk edilen eşek için kurtarma seferberliği

Adaya terk edilen eşek için kurtarma seferberliğiMuğla'nın Marmaris ilçesinin Bozburun Mahallesi açıklarındaki Koca Ada'ya terk edilen eşek için kurtarma seferberliği başlatıldı.

Adaya terk edilen eşek için kurtarma seferberliği

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Bozburun Mahallesi açıklarındaki Koca Ada'ya terk edilen eşek için kurtarma seferberliği başlatıldı. Çalışmayla kurtarılan eşeğe, 'Bahtiyar' adı verildi.

Bozburun Mahallesi açıklarındaki Koca Ada'ya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yetişkin bir eşek bırakıldı. Sadece denizden ulaşım sağlanabilen adadaki eşeği geçen cuma günü gören günübirlik gezi teknesi sahipleri ve tatilciler, harekete geçti. Hayvanseverlerin de desteğiyle, eşeğin kurtarılması için sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunuldu. Bunun üzerine Marmaris Belediyesi ve AKUT ekipleri, Bozburun Mahalle Muhtarı Duran Güleç ile birlikte geçen pazartesi günü adaya hareket etti. Yapılan aramalara rağmen eşeğin izine rastlanılmadı. Dün (salı) akşamüstü günübirlik gezi tekne sahipleri adanın kıyısında eşeği görerek belediyeyi aradı. Tekneyle adaya gelen Muhtar Güleç ve belediye ekipleri, önce eşeğin karnını doyurarak, su verdi. Eşek, zorluk çıkarmadan kendisini balıkçı teknesine bindiren ekiplerle birlikte Bozburun Mahallesi'ne getirildi. Burada belediye aracına alınarak Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Yapılan muayenede, eşeğin sağlık durumunun çok iyi olduğu tespit edildi. Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, Bozburun Mahallesi ve teknecilerimizin özverisiyle adaya terk edilen eşeği kurtardık. Çok uysal ve sakin bir hayvan. Adını Bahtiyar olarak koyduk. Eşeği Muğla'nın Ulu ilçesinde çiftlik sahibi bir aile istemişti. Tekrar iletişime geçerek verilip, verilmeyeceği kararlaştırılacak. Mutluyuz dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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