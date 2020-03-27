MUĞLA Afrika'nın çatısına Kilimanjaro Dağı'na Türk bayrağını dikti-2 - Son Dakika

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CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı

Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi