MUĞLA Afrika sıcaklarından bunalıp gizlice denize girdiler - Son Dakika

Afrika sıcaklarından bunalıp gizlice denize girdiler

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, vatandaşlar büyük oranda Afrika sıcaklarının nedeniyle evlerinden kalmayı tercih etti. Yasak olmasına rağmen bazı kişilerin ise kısa süreliğine de olsa deniz keyfi yapmaları dikkati çekti.

Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu tarafından geçen 3 Nisan'da, ilçedeki sahil yürüyüş yolları, plajlar, park, mesire yeri ve bahçelere giriş yasaklandı. Restoranlar ve kafeteryaların kapalı olması, denize gidilememesi nedeniyle Marmarisliler, sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen bugün bunaltıcı Afrika sıcakları nedeniyle evlerinde kaldı. İlçenin en işlek cadde ve sokakları çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarındaki gibi sessizlik hakim oldu. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 45 dereceye gösterirken nem oranın yüzde 68, deniz suyu sıcaklığının 14 dereceye kadar çıktı. bunaltıcı havada yasağa rağmen gizlice denize girenler oldu. İçmeler Mahallesi'nde bulunan plajda, iki çocuğu ile 10 dakika gizlice denize giren bir kadın DHA kameraları tarafından görüntülendi. İçmeler Mahallesi Altın Plaj'da bir kişi kısa süreliğine denize girdikten sonra, hızla çıkıp gözden kayboldu.

Restoran işletmeciliği yapan Ercan Türksoy, Yat Limanı'nda deniz atlayarak anın keyfini çıkardı. DHA muhabirinin 'Denize girmek yasak' olduğunu hatırlatması üzerine Türksoy, "Her şey yasak. Bugünler de gelip geçecek. Deniz çok güzel. Kışın da denize girip çıkıyorum ve çok seviyorum. Dünyaca ünlü video paylaşım sitelerinde görüntülerim var, çok beğeni aldım, aç izle. Kısa süreliğine yüzdüm ve çıktım. Her şeyin fazlası zararlı" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Afrika sıcaklıklarının hafta içinde de devam edeceğini ardından aralıklarla yağmur yağacağını bildirdi.