Muğla Ağaca Düşen Yıldırım Korkuttu
1 saat önce
Ağaca düşen yıldırım korkuttuMuğla'nın Marmaris ilçesinde palmiye ağacına düşen yıldırım vatandaşları korkuttu.
Ağaca düşen yıldırım korkuttu Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde palmiye ağacına düşen yıldırım vatandaşları korkuttu. İtfaiye
yanan ağacı söndürürken, o anları cep telefonuyla görütüleyerek sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, Yüreğimiz ağzımıza geldi. Allah'tan yaralı ve ölen yok dedi. Çıldır
Mahallesi'nde kontrolsüz kavşak köşesinde bulunan 20 metre uzunluğundaki palmiye ağacına, dün (çarşamba) akşam yıldırım düştü. Ağaç yanmaya başlarken, olay tedirginlik yarattı. 500 metre mesafedeki bir ilkokulun dağılma saatine denk gelen yıldırım, çocukları da korttu. Veliler, çocuklarını alarak uzaklaştı. Bazı vatandaşlar, yıldırım düşmesi sonucu alev alan ağacı cep telefonuyla görüntüledi. O anları sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar, Yüreğimiz ağzımıza geldi. Allah'tan yaralı ve ölen yok notunu paylaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yanan ağacı söndürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:38 Kaynak: DHA
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