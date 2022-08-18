Muğla'da hüküm yedi, Sinop'ta yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da hüküm yedi, Sinop'ta yakalandı

18.08.2022 16:45
Muğla'da hüküm yedi, Sinop'ta yakalandı

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan hükümlü şahıs Sinop'ta jandarma tarafından yakalandı.

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan hükümlü şahıs Sinop'ta jandarma tarafından yakalandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda E.S. isimli şahsın Muğla Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Yakalanarak hakkında yasal işlem başlatılan şahıs, işlemlerin ardından Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Jandarma, Muğla, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da hüküm yedi, Sinop'ta yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da hüküm yedi, Sinop'ta yakalandı - Son Dakika
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