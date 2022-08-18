Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda E.S. isimli şahsın Muğla Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Yakalanarak hakkında yasal işlem başlatılan şahıs, işlemlerin ardından Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Jandarma, Muğla, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla'da hüküm yedi, Sinop'ta yakalandı - Son Dakika

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