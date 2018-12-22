Muğla Ahşap Ev Yangında Zarar Gördü
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ahşap bir ev, çıkan yangında zarar gördü.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde ahşap bir ev, çıkan yangında zarar gördü.
Torba Mahallesi 13 Haziran Sokak üzerinde bulunan 2 katlı ahşap evin üst katında, dün saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın evin 2'nci katını ve ahşap balkonunu sardı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın, alt kata sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis
, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:45 Kaynak: DHA
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