Muğla akbük koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla akbük koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika

Muğla akbük koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

6 saat önce

Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyorMuğla'nın Gökova Körfezi'ndeki dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda, imara aykırı bölümleri tespit edilerek, kaldırılması istenen kafe ve konutların olduğu 10 projede yıkım çalışmalarına başlandı.

Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla'nın Gökova Körfezi'ndeki dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda, imara aykırı bölümleri tespit edilerek, kaldırılması istenen kafe ve konutların olduğu 10 projede yıkım çalışmalarına başlandı.

Kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta Muğla'ya gelerek, incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte imar planına aykırılıkları bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı. Gökova Körfezi'nde 35'e yakın motel, pansiyon, market, restoran ve kafenin bulunduğu dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ise imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen 10 projenin yıkım işlemine bugün başlandı. Çevre ve Şehircilik Muğla Müdürlüğü yetkilileri, jandarma gözetiminde öğle saatlerinde, Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirmek için kaçak yapıların bulunduğu alana geldi. Yıkım çalışmalarında zorluk yaşanmazken, çalışmaların 2 gün süreceği öğrenildi. Akbük'te geçen eylül ayında 16 binanın yıkımı gerçekleşmişti.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, 'İmar Barışı'na aykırı yapı sayısında Muğla, ilk sırada yer aldı. Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'de toplam 3 bin 800 yapının yıkılacağı kaydedildi.

Muğla akbük koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Gökova, Muğla, Akbük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:30 Kaynak: DHA
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