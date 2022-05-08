MUĞLA AKDENİZ'DEN EGE'YE DOSTLUK İÇİN YÜRÜDÜLER - Son Dakika
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MUĞLA AKDENİZ'DEN EGE'YE DOSTLUK İÇİN YÜRÜDÜLER

08.05.2022 15:48

MUĞLA'nın Datça ilçesinde pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra düzenlenen 'Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü'nün 21'incisi yoğun katılımla gerçekleşti.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra düzenlenen 'Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü'nün 21'incisi yoğun katılımla gerçekleşti. Datça'nın Akdeniz sınırından testilere doldurulan su, yürüyüşün son bulduğu Ege Denizi'ne döküldü.

Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) öncülüğünde, Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin desteği ile Kızlan Mahallesi Muhtarlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 14 kilometrelik yürüyüşe, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, DAÇEV Başkanı Hüseyin Tüzün çok sayıda doğasever ile 'Mor Pedal' bisiklet grubu üyeleri katıldı. Yürüyüş öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, Köyceğiz davul-zurna ekibinin Ege ve Yörük havaları eşliğinde halay çekti.

İskele Mahallesi Akdeniz'deki Kumluk Plajı'ndan 3 ayrı testiye doldurulan deniz suyu Atatürk Caddesi, Sevgi Yolu, Denizliler Sitesi, Azmak Boyu, Kızlan Yel Değirmenleri, Çeşmebaşı Meydanı ve Kez Tepesi geçilerek yapılan yürüyüşün ardından, Ege'deki Gökova Körfezi Katyalı Sahili'ne dökülerek, iki denizin bir kez daha buluşması sağlandı. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar bu yıl 21'incisi yapılan, Akdeniz'den Ege'ye Doğa ve Dostluk Yürüyüşü'nün ilçede sonsuza kadar devam edeceğine inandığını söyledi.

'PERS İSTİLASINA ÖNLEM'

DAÇEV Başkanı Hüseyin Tüzün ise ilki 1999 yılında yapılan etkinliğin son 2 yıldır pandemi nedeniyle düzenlenemediğini hatırlatarak, "Bu yıl 21'incisi düzenlenen etkinlik ile doğaseverleri ve Datçalıları bir araya getirmeyi, aralarındaki dostluk ilişkilerini pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Yürüyüşün sonunda ise Ege'den testilere doldurulan deniz suyunu Katyalı'da Gökova Körfezi'ne dökerek, Akdeniz ile Ege'nin buluşması sağlanıyor. Bu buluşma ile Knidoslulara atıfta bulunuyoruz. Knidoslular, Pers istilasından kurtulmak için 2 bin 300 yıl önce iki denizi birleştirip, Datça Yarımadası'nı adaya çevirmek için Balıkaşıran'da bir kanal açmaya çalışmışlar. Ancak bu girişimleri başarılı olamamış ve Perslere teslim olmuşlar. Biz de Knidosluların bu hayalini binlerce yıl sonra sembolik olarak gerçekleştiriyoruz" dedi. Yürüyüşe katılanlar, daha sonra piknik yaptı.

MUĞLA AKDENİZ'DEN EGE'YE DOSTLUK İÇİN YÜRÜDÜLER
MUĞLA AKDENİZ'DEN EGE'YE DOSTLUK İÇİN YÜRÜDÜLER
MUĞLA AKDENİZ'DEN EGE'YE DOSTLUK İÇİN YÜRÜDÜLER
MUĞLA AKDENİZ'DEN EGE'YE DOSTLUK İÇİN YÜRÜDÜLER

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Akdeniz'den Ege'ye yürüyüp testilerle su taşıdılar Akdeniz'den Ege'ye yürüyüp testilerle su taşıdılar

Cumhuriyet Meydanı, Gürsel Uçar, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA AKDENİZ'DEN EGE'YE DOSTLUK İÇİN YÜRÜDÜLER - Son Dakika


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