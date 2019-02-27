Muğla Aksaz Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Tatbikatı Başladı-3
1 saat önce
Muğla Aksaz Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı başladı-3 (DRONE)(Tür: Yurt)
Muğla
Aksaz Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı başladı-3 (DRONE)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:19 Kaynak: DHA
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