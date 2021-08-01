MUĞLA Alp Dağları'ndaki doğayı sınıf olarak kullanıyorlar - Son Dakika

Alp Dağları'ndaki doğayı sınıf olarak kullanıyorlar

Le Regent okul direktörü Olivier Gudin: Bu müfredatın temel özelliği, öğrencilerimizin kendisini tanıması ve doğayı keşfetmesi

İsviçre'nin Crans Montana bölgesindeki en genç, en modern Uluslararası yatılı okulu Le Regent misafirlerine Bodrum'da verdiği bir davetle hem ağırladı hem tanıtım yaptı.Davete okul öğrencileri, iş-sanat dünyasının önde gelen isimleri ile cemiyetin ünlü şahısları katıldı. Eski ünlü kaleci Rüştü Reçber, eşi Işıl Reçber, Evente Le Regent İnternational School'un direktörü Olivie Gudin, Isviçre Montana'nın wellness ve Health alanında en başarılı markası Summit Clinic Direktörü Stefano Bertolone ve Montana Belediyesi Arastırma & Geliştirme Direktörü Pierre Henri Mainetti ile Fatoş Sarıgül davete katılan isimler arasındaydı.

Okul direktörü Olivier Gudin, gecede yaptığı açıklamada 'Bu müfredatın temel özelliği, öğrencilerimizin kendisini tanıması ve doğayı keşfetmesi. Öğrencilerimize doğayı tanımaları, sevmeleri ve bunu içselleştirmelerini öğretiyoruz ve tabi öncellikli olarak da doğayı korumayı"dedi.

Okulda verilen eğitimin temel değerinin, geleceğe hazır, bilgili, yaratıcı ve yenilikçi dünya vatandaşları yetiştirmek olduğunu da ifade eden okul direktörü Olivier Gudin, şöyle konuştu: 'Bodrum harika bir yer, burada olmaktan çok mutluyum. Çok ilginç kişilerle karşılaşmaktan da çok memnunum. Bugün tek üzüntüm, hava çok sıcak ve ben ceketimle karşınızdayım. Pandemi döneminde öğrenciler ve öğretmenler bu döneme uyum sağlamak için zorlandılar ve buna mecbur kaldılar. Yeni teknolojilere adapte olmaya mecbur kaldılar. Ama anlaşıldı ki en temel olan şey, insan ilişkileri ve bu ilişkilerin yüz yüze olması. Biz İsviçre'de 1.500 metre yükseklikte şahane bir bölgedeyiz ve müfredatımızda çeşitli outdoor etkinlikleri var. Bu müfredatın temel özelliği, öğrencilerimizin kendisini tanıması ve doğayı keşfetmesi. Öğrencilerimize doğayı tanımaları, sevmeleri ve bunu içselleştirmelerini öğretiyoruz ve tabi öncellikli olarak da doğayı korumayı. Türkiye'deki eğitim sistemini çok net bilmiyorum, o yüzden kendimi çok doğru ifade edemem. Ama okulumuza gelen öğrenciler üzerinden değerlendirme yapabilirim. Matematik ve fen bilimleri seviyesi oldukça yüksek. Öğrencilerde hem doğuya ait hem batıya ait özgün, melez bir kültür var.ö İfadelerini kullandı.

'2015 yılında eğitime başladığını ve 3-18 yaş arası eğitim verdiklerini dile getiren Dr Jan Caller ?yatılı bir okul, hem gündüz hem gece eğitim vermekte okulun en büyük özelliği doğa ile iş içe bir ortam doığayı sınıf olarak kıllanıyoruz. Doğada verdiğimiz eğitim okuldan daha fazla ilkokul ortaokul ve lise eğitimde 3 dil eğitim verilmekte pandemi ile birlikte adapte olmak zorunda kaldık. zor bir süreç yaşadık ama geleneksel eğitimin yok olmasını istemediğimiz için her türlü zorluğun üsteliğinden gelerek bu süreci başarı ile atlattık. 3 tane Türk öğrencimiz var umarım bu sayıda artış olacaktır.Liseyi bitiren öğrencilerimiz yüzde 20 İsviçre olmak üzere Avrupa'yı ve Amerika'yı tercih etmekte" dedi.

Işıl Reçber ise yaptığı açıklamada ?Genel olarak baktığımızda Türkiye'de çok önemli ve başarılı okullar var benim kızım da yurtdışında okudu ama tercih nedeni istediği bölüm olması. Türkiye'de Lise eğitimini tamamladıktan sonra Üniversiteyi yurt dışında okudu. İşviçre'de olduğu gibi Avrupa ve Amerika'da üst düzeyde eğitim veren okullar var. Fakat şunu söyleyebilirim; bizim okullarımız da onlarla geri kalmıyor ama yurtdışında okumak o tecrübeyi kazanmak tek başına ayaklarını üstüne durabilmek hayat tecrübesi ve özgüvenleri adına çok çok önem arz ediyor. Yurt dışı tercihimiz aslında hem oradaki kültürü, yelpazeyi görüp üst düzey eğitim almak, tercih nedeni bu oldu? dedi.

Yaklaşık iki saat süren tanıtım toplantısı sonunda açıklama yapan Le Régent'te eğitim gören öğrencilerden Miraç Tosyalı, 'Öncelikle okulumuz çok yeni bir okul ama geleceği de çok parlak bir okul. Bu okulu seçtiğim için çok mutluyum. Disipliniyle, içindeki ortamıyla beraber gelecek vaat eden bir okulö dedi. Ufuk Cömertoğlu ise 'Okulumuz Türkiye'de olmayan doğa sporlarına teşvik ediyor. Bu benim için çok iyi bir fırsatö diye konuştu.

Yeni Dünya düzeninde yeni eğitim modelleri ile eğitim veren Le Regent, en yüksek seviyede geliştirdiği yapay zeka ile İsviçre'nin tertemiz doğasını birleştirerek eğitimlerine devam etti. Pandemi boyunca kapanmayan okullar olarak tanınan İsviçre okullarından biri olan Le Regent, eğitim boyunca öğrencilerini Alpler'in temiz doğasına çıkararak eğitim yaptırdı.

Okul, titiz uluslararası programlar aracılığıyla öğrencilerin akademik, sportif ve sanatsal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Avrupanin en temiz oksijenine sahip Crans Montanada yerleşik olan okul açık hava eğitimi ve toplum yaşamı yoluyla doğa ve çevre sevgisini ve anlayışını teşvik etmektedir. Eğitiminin temel değeri, 'geleceğe hazır, bilgili, yaratıcı ve yenilikçi dünya vatandaşları yetiştirmektir.

İsviçre kantonlarının en güneşli ve en dağlık bölgesinde, 4000 metrelik zirvelerle çevrili, pastoral bir İsviçre alp cennetinde yer alan Le Régent'lu olmanin nasıl unutulmaz bir deneyim yaşattığını hissedeceklerinin vurgusunu yapıyor.

Le Régent Direktörü Olivier Gudin, Crans-Montana Turizm Kurulu Temsilcileri Stefano Bertolone ve Pierre- Henri Mainetti basınla buluşmaya ve hali hazırda 40 milletten 200 öğrencinin evleri olarak nitelendirdikleri bu Dünya IB Okulu'nu ve Crans-Montana'nın büyüsünü aktarmaya geliyorlar.

Le Régent, Eylül 2015'te kapılarını en son öğrenim teknolojisi ve geniş, konforlu yatak odaları ile donatılmış dört ultra modern binada açtı. 40 farklı ülkeden 3 ila 18 yaş arası öğrencileri ağırlamakta ve topluluk çeşitliliği üzerinde gelişen, yaratici düşünmeye, yeni yetkinlikler edinmeye elverişli bir eğitim atmosferi sunmaktadır. Tüm bunlar, her bir bireyi ileride geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçlamaktadır. İsviçre Alpleri'nin kalbinde yer alan Le Régent, aynı zamanda güç kazandıran, heyecan verici açık hava etkinlikleri ve yaz kampları da sunmaktadır.

Selçuk Akbaş, Bodrum DHA