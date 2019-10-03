Son Dakika Haberleri: Muğla-Antalya yolu Sakar geçidinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.
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Muğla-Antalya yolu Sakar geçidinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

31 dakika önce

Muğla-Antalya yolu Sakar geçidinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Muğla-Antalya yolu Sakar geçidinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı., System.String[]

Muğla- Antalya yolu Sakar geçidinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. - MUĞLA

Antalya, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:36 Kaynak: İHA
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