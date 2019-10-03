Muğla-Antalya yolu Sakar geçidinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.
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Muğla-Antalya yolu Sakar geçidinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:36 Kaynak: İHA
Muğla- Antalya yolu Sakar geçidinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. - MUĞLA
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