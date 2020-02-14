Muğla antik mısır uygarlığı dönemi'ne ait 32 parça satranç takımı ile yakalandılar - Son Dakika

Antik Mısır Uygarlığı Dönemi'ne ait 32 parça satranç takımı ile yakalandılar

MUĞLA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Antik Mısır Uygarlığı Dönemi'ne ait 32 parça satranç takımının da aralarında bulunduğu tarihi eserlerle yakalanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Eksiksiz olan satranç takımının piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas ilçesindeki bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Alıcı görünümündeki sivil giyimli jandarma ekipleri, şüphelilerle dün irtibata geçip, ellerindeki tarihi eserleri satın almak için pazarlık yaptı. Pazarlığın ardından gerçek kimlikleini açıklayan jandarma ekipleri, H.E., E.Y. ve E.K., suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonda Antik Mısır Uygarlığı Dönemi'ne ait 32 parça satranç takımı, bileklik, iğne, heykelcik ve 2 adet yüzük ele geçirilirken, tarihi eserler, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Eksiksiz olan satranç takımının piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi.