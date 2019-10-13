Son Dakika Haberleri: Muğla arı kovanları içinde preslenmiş 152 kg eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Muğla arı kovanları içinde preslenmiş 152 kg eroin ele geçirildi

Muğla arı kovanları içinde preslenmiş 152 kg eroin ele geçirildi

32 dakika önce

Muğla'da polisin durdurup arama yaptığı TIR'ın dorsesinde, arı kovanlarının içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi.

Muğla'da polisin durdurup arama yaptığı TIR'ın dorsesinde, arı kovanlarının içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik köpeklerin koku almasını engellemek için kovanların içerisine yerleştirilen uyuşturucu, arıcı kıyafeti giyen polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Uyuşturucuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden 1 ay önce Muğla Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu ve ekibi, suçlulara göz açtırmıyor. Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu TIR'la yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ula ilçesinde önlem alan ekipler, plakası belirlenen TIR'ı durdurup arama yaptı.

POLİS, ARICI KIYAFETİ GİYİP ÇIKARDI

Arama sırasında narkotik köpekleri TIR'ın dorsesindeki arı kovanlarına tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, arıcı kıyafeti giyip, kovanlarda detaylı arama yaptı. Aramada, kovanların içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi.

İZMİR'E GÖTÜRÜLÜYORDU

İran üzerinden yurda sokulduğu belirlenen eroinle ilgili C.B., T.E., F.G, ve S.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Piyasa değeri 120 bin TL olan uyuşturucunun İzmir'e götürülmek üzere yola çıkarıldığı saptandı. Şüphelilerin, narkotik köpeklerin koku almasını engellemek için uyuşturucuyu arı kovanlarının içerisine presledikleri tespit edildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Muğla arı kovanları içinde preslenmiş 152 kg eroin ele geçirildi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:44 Kaynak: DHA
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