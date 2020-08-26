Muğla asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muğla Valiliğince asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda pandemi ve kontrollü sosyal hayat döneminde kaymakamlıklarca ve kolluk birimlerince yürütülen çalışmalar ile Muğla'nın genel güvenlik ve asayişi ile ilgili konular değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, bu süreçte yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler de ele alındı.

Burada konuşan Vali Orhan Tavlı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kolluk birimlerince çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Kontrollü sosyal hayat döneminde denetimlerin sıklaştırıldığını vurgulayan Tavlı, maske, mesafe ve el hijyeni kurallarına uyulmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Toplantıya, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, ilçe kaymakamları, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer de katıldı.