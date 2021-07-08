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MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU - Son Dakika

MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU

08.07.2021 13:54

19 pandemisinde normalleşmeye dönülmesinin ardından Muğla'da aşılamada yüzde 79,8'lik orana ulaşılması, Bodrum'a ilgiyi ve talebi artırdı.

COVİD-19 pandemisinde normalleşmeye dönülmesinin ardından Muğla'da aşılamada yüzde 79,8'lik orana ulaşılması, Bodrum'a ilgiyi ve talebi artırdı. Vali Orhan Tavlı, birçok noktada randevulu ya da randevusuz aşı uygulaması sayesinde aşılamada önemli bir ivme yakaladıklarını belirtirken, turizmciler ise daha güvenli bir tatil ortamı sayesinde Bodrum'da yüzde 100'lük bir doluluğa doğru gittiklerini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen kısıtlamaların büyük bölümü kalkarken, virüse karşı yürütülen en etkili mücadele ise aşılamayla devam ediyor. Sağlık çalışanları aralıksız sürdürdükleri aşılama çalışmalarında, son verilere göre Muğla'da yüzde 79,8'lik orana ulaşıldı. Bu rakamlar sağlıkçılar kadar turizmcileri de memnun etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, süren aşı çalışmaları hakkında verdiği bilgide, ilde tüm kamu ve özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve kalabalık noktalarda oluşturulan aşı uygulama merkezlerinde aşılama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktardı. Bu noktalarda randevuyla gelen vatandaşların yanı sıra randevu almayanlara da aşı uygulaması yapıldığını bildiren Vali Tavlı, Covid-19 ile mücadelede ilk günden bu yana özveri ve titizlikle görev yapan sağlık çalışanlarının aşı çalışmalarında da aynı hassasiyetle sürdürdüklerini kaydederek tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Covid-19 ile mücadelede kapsamında elde edilen başarının devamının aşıyla mümkün olacağını vurgulayan Vali Orhan Tavlı, İl genelinde vatandaşlarımız büyük duyarlılık göstererek, aşı oldu. Bu sayede aşılamada rakamlarımız arttı. Vaka sayılarımız düştü. Duyarlı davranarak aşı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sırası gelen ve henüz aşı olmayan tüm vatandaşlarımızı da bir an önce aşı olmaya davet ediyorum dedi.

BÖLGEYE YOĞUN TALEP VAR

Bodrum Tanıtım Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan, aşılamadaki yüksek oranının Muğlalıların olaya hassasiyet göstermesinden kaynaklı olduğunu belirterek, Muğlalılar ve turizmciler bu konuda çok duyarlı davarındı ve üzerlerine düşen görevi yaptı. Muğla'da aşılamadaki bu oran bizim için çok önemli. 1 Temmuz'da kısıtlamaların kalkmasıyla başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Balkan ülkelerinden yoğun bir taleple karşılaştık. Bunda hem aşılama hem güvenlik sertifikası etkili oldu. İlçedeki turistik tesislerde doluluk önemli bir noktaya ulaştı, bayram ve sonrasına yönelik de yoğun bir talep var dedi. Yaklaşan Kurban Bayramı ve sonrası için taleplerin yoğun şekilde gelmeye devam ettiğini ifade eden Ceylan, turizmci açısından sıkıntılı geçen 2020'nin izlerinin silinmeye çalışıldığını belirtti.

Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri, turizmci Galip Gür, Budrum'un güzelliklerinin yanı sıra aşılamadaki başarısıyla da dünyanın birçok noktasında takip edildiğini, ilçenin, turistlerin daha güvenli tatil tercihleri arasında yer aldığını dile getirdi. Gür, Pandemi ile birlikte kaygı ve spekülasyonlar nedeniyle tedirginlikler vardı. Hem güvenli turizm sertifikası hem de sağlık alanında atılan adımlar, aşılama oranındaki yükseklik ilgiyi Türkiye'ye yönlendirdi. Muğla'nın aşılama oranlarında birinci il olması biz turizmciler ve özellikle yabancı misafirlerimiz için güven veriyor. Kurban bayramı ve sonrası için gelen talep, rezervasyonlar beklentilerin üstünde ifadesini kullandı.

YÜZDE 100 DOLULUK BEKLENTİSİ

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Faruk Dengiz, Bodrum'da turizm işletme, yatırım ruhsatlı ve pansiyon yatak kapasitesinin 100 bin civarında olduğunu belirtti. Yaz dönemi ilginin artmasıyla ilçedeki turistik işletmelerde doluluk oranının haziran ayında yüzde 60'lara, 1 Temmuz'daki kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ise yüzde 85'lere çıktığını kaydetti. Dengiz, bayram ve sonrası dönem için talep yoğunluğuna dikkat çekerek, yüzde 100'lük bir doluluk yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Otel yöneticisi Nurçe Erben de, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Muğla'nın aşılamada rekor bir orana ulaşmasından memnuniyet duyduklarını bildirerek, Bu durum o kadar güven verdi ki, başta turizmcileri ve gelen misafirlerimizi rahatlattı. Bu da talebe yansıdı, artırdı. Bizler otel yöneticileri olarak başlat güvenli sertifikası olmak üzere her türlü önlemimizi aldık, personelimizin aşılarını yaptırdık. 2021 turizm sezonuna motive olduk ve gelen talepler de bizi mutlu ediyor. Temmuz ve ağustos aylarında bize bağlı olan otellerimizin tamamı dolu. Önümüzde Kurban Bayramı'yla yoğunluğun daha da artacağı ortada. Rezervasyon ve talep olarak baktığımızda bu yıl, 2019 yılının üzerinde bir rakam beklemekteyiz. diye konuştu.

MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU
MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU
MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU
MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU
MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU
MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU
MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU
MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU
MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU
MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU
MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU
MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU
MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU
MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU
MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU

Koronavirüs, 1 Temmuz, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA YER ALDI, BODRUM TURİSTLE DOLDU - Son Dakika


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