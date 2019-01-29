Muğla Aşkına Karşılık Bulamayınca İntihara Kalkıştı

Aşkına karşılık bulamayınca intihara kalkıştı Muğla
'da yaşayan N.K. (50), kendisi gibi boşanmış S.C.'nin (38) aşkına karşılık vermeyip güvenlik güçlerine şikayetçi olması üzerine kadının evinin önünde, otomobilinin içinde tabancayla intihara kalkıştı. İki saat süren ikna çabalarının ardından vazgeçirilen N.K., önce hastaneye sonra emniyete götürüldü.
Muğla İl Milli Müdürlüğü'nde şoför N.K., Muğla Sıtkı Koçman
Üniveritesi'nde özel güvenlik görevlisi S.C.'ye gönlünü kaptırdı. N.K., gece aşkına karşılık bulamadığı S.C.'nin Menteşe
ilçesindeki evine gitti. Kapıyı çalıp konuşmak istedi. Ancak kapıyı açmayan S.C., polisi arayıp şikayetçi oldu. Polisin geldiğini öğrenen N.K., saat 01.00 sıralarında, evin önündeki otomobiline döndü. Araca kendisini kilitleyerek, ruhsatlı tabancasını başına dayadı. İhbar üzerine olay yerine, polis ekiplerinin dışında sağlık ekipleri de sevk edildi. Sokağa gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
da bölgeye geldi. Müdür Çetinkaya ile müzakereci polisler, N.K.'yı teşebbüsünden vazgeçirmesi için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları olumlu sonuçlandı. N.K., otomobilden inerek elindeki silahı polis ekiplerine teslim etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Hastanesi'ne götürülen N.K., sağlık kontrolü sonrası, Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne getirildi. İfadesi alınan N.K., daha sonra serbest bırakıldı.