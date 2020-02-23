Muğla atatürk'ün marmaris'e gelişinin 85'inci yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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Muğla atatürk'ün marmaris'e gelişinin 85'inci yıldönümü kutlandı

6 saat önce

Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 85'inci yıldönümü kutlandıBÜYÜK önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 85'inci yıldönümü için kutlama töreni düzenlendi.

Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 85'inci yıldönümü kutlandı

BÜYÜK önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 85'inci yıldönümü için kutlama töreni düzenlendi.

Marmaris Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 85'inci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Törene Marmaris Kaykamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, Marmaris Belediye Başkan Vekili Ummuhan Kabaçam, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, Marmaris İlçe Emniyet Mdürü Namık Söylemez ve çok sayıda Marmarisli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla sürdü.

Emekli Astsubay Erol Uysal, törendeki konuşmasında Atatürk'ün ilk olarak 30 Ocak 1933 tarihinde vapurla Marmaris'e geldiğini ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle fazla kalamadığını söyledi. İkinci ziyaretin ise 23 Şubat 1935'te gerçekleştiğini belirten Uysal, Atatürk'ün doktorlarının tavsiyesiyle karaya inmediğini ve konuklarını Ege Vapuru'nda ağırladığını anlattı.

Daha sonra Atatürk'ün ilçeyi ziyarette kullandığı Ege Vapuru'nu temsilen bir yelkenli, denizden geçiş yaptı. Zeybekler gösterisi ardından Atatürk konulu şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren ilk ve ortaokul öğrencilerine ilçe protokolü çeşitli hediyeler verdi. Dereceye giren öğrenciler Atatürk konulu şiir ve kompozisyonlarını okudu. Tören kapsamında Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu, Atatürk'ün sevdiği ve O'na yazılmış marşlardan oluşan mini bir konser verdi. Atatürk maketi ve Türk Bayrağı'nın asıldığı bir yelkenli geçiş yaparken katılımcılar alkışlarla selamladı. Tören Askeri Bando'nun marşları ardından sona erdi.

Muğla atatürk'ün marmaris'e gelişinin 85'inci yıldönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:35 Kaynak: DHA
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