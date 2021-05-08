MUĞLA AYAZ BEBEĞİN İYİLEŞEBİLMESİ İÇİN SON TARİH 1 HAZİRAN - Son Dakika

MUĞLA AYAZ BEBEĞİN İYİLEŞEBİLMESİ İÇİN SON TARİH 1 HAZİRAN

08.05.2021 11:03
MUĞLA AYAZ BEBEĞİN İYİLEŞEBİLMESİ İÇİN SON TARİH 1 HAZİRAN, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Mehtap ve Sinan Ünen çiftinin SMA Tip2 hastası 22 aylık bebeği Ayaz'ın ABD'de 2 milyon 325 bin dolara mal olacak tedavi için bağış kampanyasında 1 milyon 200 bin dolar eksik kaldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Mehtap ve Sinan Ünen çiftinin SMA Tip2 hastası 22 aylık bebeği Ayaz'ın ABD'de 2 milyon 325 bin dolara mal olacak tedavi için bağış kampanyasında 1 milyon 200 bin dolar eksik kaldı. Amerika, tedavi için 1 Haziran'dan sonra Ayaz'ı kabul etmiyor.

Antalya'dan 2.5 yıl önce Marmaris'e yerleşip bir otelin muhasebe bölümünde çalışmaya başlayan Mehtap ve Sinan Ünen çiftinin 'Ayaz' adını verdiği erkek bebeği dünyaya geldi. Sağlıklı doğan bebek 6 aylıkken bacaklarını hareket ettirememeye başladı. Daha sonra hareketleri kısıtlanan bebeğe, SMA Tip2 'Kalıtsal Spinal Musküler Atrofi Tip-2' teşhisi koyuldu. Ailesi, şu an 22 aylık olan Ayaz için yurt dışında uygulanan ve bedeli 2 milyon 325 bin dolar olan tedavi için bağış kampanyası başlattı. Marmaris Belediyesi, siyasi partiler, iş insanı turizmci, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş sosyal medya hesaplarından duyurulan banka hesaplarına bağışlarını yaptı. Bağışı duyan Türkiye ve yurt dışından çok sayıda kişi, kısa sürede 1 milyon 125 bin dolar para topladı. Ancak kampanya durduruldu. Durdurulan kampanya tekrar başlatıldı. Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından 'Kalıtsal Spinal Musküler Atrofi Tip-2 (SMA Tip-2)' teşhisiyle Ayaz bebek, Spinraza ilacını almaya başladı. Valilik tarafından resmi bağış kampanyası başlatılmasıyla, banka hesap numaraları verilerek sosyal medya hesaplarında duyurulmaya da başlandı.

"TEK HAYALİM OĞLUMUN ELİNDEN TUTUP YÜRÜYEBİLMEK"

Anne Mehtap Sambur Ünen, "Oğlumun iyileşip, yürüyebilmesi için bu tedaviye ihtiyacı var. Tek hayalim, oğlumun elinden tutup yürüyebilmek" diyerek, destek çağrısı yaptı. Ayaz'ın sağlığına kavuşabilmesi için sayılı günler kaldığını anlatan Mehtap Sanbur Ünen, "Biliyoruz ki, tedavinin Türkiye'de de yapılması ya da masrafının karşılanması için uğraş veriliyor. Ancak bizim bekleyecek zamanımız kalmadı. Yüksek teknoloji gerektirdiği ve dünyanın en pahalısı olduğu belirtilen tedavi ABD'de yapılıyor. Tedavinin ardından hastalar tamamen sağlığına kavuşabiliyor. Bedeli yaklaşık 2 milyon 325 bin dolar. Elbette bu parayı ödememiz mümkün değildi ve kampanya başlattık. Ayağa kalkamayan Ayaz'ımızın hastalığa yakalanmadan önceki ilk 6 ayında olduğu gibi sağlıklı olmasını istiyoruz. Bunun için destek bekliyoruz. Gerekirse, kampanyayı bir dernek, kurum ya da kuruluş üstlensin fark etmez, yeter ki canımız Ayaz'ımız sağlığına kavuşsun. Bir annenin en büyük acısının evlatla imtihan edilmesini öğrendiğim. Az çok demeden bizlere yardım ederek oğlumuzun sağlığına katkı bulunacak herkese minnettar ve duacı olacağımı bilinmesini isterim" dedi.

SAYILI GÜNLER KALDI

DHA muhabirine telefonla açıklama yapan ailenin gönüllü avukatı Sevin Çağlayan, "Durumu öğrendiğimde siyasi ayrım yapmadan herkesten destek istedim. Ayaz bebek ve ailesiyle tanıştığımda destek yüzde 4 idi. Yerel yayın organları ve sosyal medya hesaplarından kampanya ile toplanacak miktarın yüzde 52'lik bir bağışa ulaştık. Şu anda Ayaz bebeğin 22 aylık ve 10 kilo. Bu ilacı FDA'ya göre 13.5 kilonun üzerindeki bebeklerin kullanması mümkün olmaması nedeniyle, ABD'nin kendilerine 1 Haziran'a kadar süre verdi. Şu ana kadar 1 milyon 325 bin dolar ra para toplandı. Bu ise tedavi ücretinin ancak yüzde 52'si. 1 ay içinde yüzde 48'ini yani 1 milyon 200 bin doları toplamamız gerekiyor" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Haziran, dolar, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA AYAZ BEBEĞİN İYİLEŞEBİLMESİ İÇİN SON TARİH 1 HAZİRAN - Son Dakika


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