MUĞLA Bacakları bağlanıp çöp konteynerine kaderine terk edilen koç öldü - Son Dakika

MUĞLA Bacakları bağlanıp çöp konteynerine kaderine terk edilen koç öldü

Bacakları bağlanıp çöp konteynerine kaderine terk edilen koç öldüMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir çöp konteynerine çuval içinde bacakları bağlanmış halde bulunan koç, tedaviye alınmasına rağmen öldü.

Bacakları bağlanıp çöp konteynerine kaderine terk edilen koç öldü

Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir çöp konteynerine çuval içinde bacakları bağlanmış halde bulunan koç, tedaviye alınmasına rağmen öldü.

Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi 116 Sokak'ta, geçen perşembe günü saat 09.45 sıralarında, bir kişi çöp konteynerindeki bir çuvalın hareket ettiğini fark edip, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, konteynerdeki çuvalda, bacakları bağlanmış halde ve nefes almakta güçlük çeken bir koç ile karşılaştı. Marmaris Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen koçun, karın bölgesinden darbe aldığı ve arkada bacaklarının tutmadığı belirlendi. Tedavi altına alınan 4 yaşındaki koçun kulağındaki küpeden, 2018 yılında Marmaris Belediyesi Mezbahası'nda kesilmiş olarak göründüğü ortaya çıktı. Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemeye aldı. Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan koç, kurtarılamadı. Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Olayı ilk öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Hayvan çok acı çekiyordu. Vefat ettiğini öğrendiğimde gözyaşlarıma hakim olamadım. Hayvanlara karşı işlenen suçlar cezasız kalmamalıdır. Bu yapılan vahşet insanlığın bittiğidir" dedi.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olayla ilgili soruşturması sürüyor. Yapılan araştırmalarda çöp konteynerine koçu atan kişi ile ilgili bir sonuca rastlanılmadı. Ölen koyun ise, belediye ekipleri tarafından gömüldüğü belirtildi.

Marmaris, İçmeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Bacakları bağlanıp çöp konteynerine kaderine terk edilen koç öldü - Son Dakika

Son Dakika

19:17 Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 17:43 Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:12 Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
19:16
Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
18:38
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
18:32
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
18:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
18:03
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
18:03
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
17:54
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
17:42
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 19:27:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA Bacakları bağlanıp çöp konteynerine kaderine terk edilen koç öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]