MUĞLA Bacaya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bacaya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bacasına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Koyunbaba Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki evin bacasından kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, önce baca içerisine düşen yavru kedinin sıkıştığı yeri tespit etti. Dairenin içinden geçen baca duvarında delik açan ekipler, kediyi kurtardı. Site sakinleri kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: DHA
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