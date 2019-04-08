Son Dakika Haberleri: Muğla Bağlı Bulunduğu Limanda Batan Tekne, Vinç Yardımıyla Sudan Çıkartıldı

Muğla Bağlı Bulunduğu Limanda Batan Tekne, Vinç Yardımıyla Sudan Çıkartıldı

35 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, limanda bağlı bulunan 6 metre uzunluğundaki 'Hayat' isimli ahşap tekne su alarak battı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, limanda bağlı bulunan 6 metre uzunluğundaki 'Hayat' isimli ahşap tekne su alarak battı. Tekneyi kurtarmak için başlatılan çalışmaları çevredeki turistler de meraklı gözlerle izledi.

Bodrum Limanı'nda bağlı bulunan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki 'Hayat' isimli ahşap tekne, bu sabah henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı. Batan teknenin sudan çıkartılması için hummalı bir çalışma başlatıldı. Bir dalgıç tarafından suyun içindeki tekne önce halatlarla bağlandı. Ardından da bir vinç yardımıyla tekne sudan çıkartılıp, gerekli bakım ve onarımlarının yapılması için İçmeler Mevkisi'ndeki tersaneler bölgesine götürüldü. Teknenin kurtarılma anlarını çevredeki diğer tekne sahipleri ile turistler de meraklı gözlerle izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:20 Kaynak: DHA

Sabah, Bodrum, Muğla, Güncel
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