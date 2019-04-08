Muğla Bağlı Bulunduğu Limanda Batan Tekne, Vinç Yardımıyla Sudan Çıkartıldı
35 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, limanda bağlı bulunan 6 metre uzunluğundaki 'Hayat' isimli ahşap tekne su alarak battı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, limanda bağlı bulunan 6 metre uzunluğundaki 'Hayat' isimli ahşap tekne su alarak battı. Tekneyi kurtarmak için başlatılan çalışmaları çevredeki turistler de meraklı gözlerle izledi.
Bodrum Limanı'nda bağlı bulunan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki 'Hayat' isimli ahşap tekne, bu sabah henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı. Batan teknenin sudan çıkartılması için hummalı bir çalışma başlatıldı. Bir dalgıç tarafından suyun içindeki tekne önce halatlarla bağlandı. Ardından da bir vinç yardımıyla tekne sudan çıkartılıp, gerekli bakım ve onarımlarının yapılması için İçmeler
Mevkisi'ndeki tersaneler bölgesine götürüldü. Teknenin kurtarılma anlarını çevredeki diğer tekne sahipleri ile turistler de meraklı gözlerle izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:20 Kaynak: DHA
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