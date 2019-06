MUĞLA Bakan Ersoy, Bodrum'da girişi ücretsiz olan halk plajını hizmete açtı

Bakan Ersoy, Bodrum 'da girişi ücretsiz olan halk plajını hizmete açtı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla 'nın Bodrum ilçesinde yapımı tamamlanan halk plajının açılışını gerçekleştirdi. Plaja girişin ücretsiz olacağını ve makul fiyatlarda yiyecek- içecek servisi yapılacağını belirten Bakan Ersoy, bu plajların Antalya ve Muğla illerinde yaygınlaştırılacağını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi Tavsanburnu Mevkisi'ndeki halk plajının açılışını yapmak için Ankara 'dan uçakla Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Bakan Ersoy, helikopterle, Bodrum'a iniş yaptıktan sonra karayoluyla halk plajına geldi. 15 dönümlük denize sıfır alana yapılan ve yaklaşık 3 milyon liraya mal olan 1000 kişi kapasiteli plajın açılışını yaptı. Eskiden taşlık olduğu için pek tercih edilemeyen plaja güneşlenme terasları yapıldı ve iskele kuruldu. Böylelikle bölgenin turizm cazibesi arttırıldı. Bakan Ersoy'a açılışta bakan yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ile Nadir Alpaslan, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir , Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP 'li Ahmet Aras , daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.'BODRUM VE ÇEŞME HALKINA HAYIRLI OLSUN'Plajı gezen ve incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Türkiye 'nin turizm verileri hakkında konuştu. Ramazan ayına rağmen verilerin olumlu olduğunu, yükselişin devam ettiğini söyleyen Ersoy, şöyle dediGeçen yıldan itibaren hedefleri yükselttik, kaliteyi arttırdık. Amacımız konaklama turizminin 81 ilde yapılmasını sağlamak. Turizmin yoğun yapıldığı bölgelerde, yerel halkın da yararlanacağı bazı uygulamaları hayata geçirmeye başladık. Halk plajları da bu uygulamalardan biri. Halk plajlarının ilkini Bodrum'da bugün açtık. Her yıl 4-5 tane ilave ederek ihtiyaç duyulan bölgelerde yapmaya devam edeceğiz. Halk plajları bölgedeki emsallere göre çok daha makul fiyatlarda hizmet verecek.Bodrum'un dışında İzmir 'in Çeşme ilçesinde de bir plajın açılacağını belirten Bakan Ersoy, Bodrum ve Çeşme halkına hayırlı olsun diyorum. Önümüzdeki yıllarda Muğla, Aydın ve Antalya'nın ilçelerine bu sistemi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Halkımızın bu ihtiyaçlardan yararlanmasını sağlayacağız diye konuştu. Programın sonunda vatandaşlara lahmacun ikramı yapıldı.BODRUM KALESİ'Nİ GEDİPlaj açılışının ardından Bodrum Kalesi'nde dE incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, restorasyon hakkında şu bilgileri verdiRestorasyon bizim için çok önemliydi. Bodrum merkezinin canlanması ve kruvaziyer ziyaretlerinin tekrar programa dahil olabilmesi için acilen kalenin devreye alınması gerekiyordu. Taşeron firma geceli-gündüzlü çalışarak, 18 Mayıs 'a açılışı yetiştirdik. İkinci hedefimiz sahnenin hizmete alınmasıydı. Burayı sadece turistlik amaçlı görmüyoruz. Turizmden maksimum gelir elde etmeliyiz. Esnafın ve çarşı merkezinin canlanması için sadece kaleyi hizmete açmamız yeterli değildi. Sahnenin 1 Haziran'da açılması için söz vermiştik. 10 Haziran itibariyle şef Tolga Taviş yönetiminde, ünlü müzisyenimiz Burhan Öcal ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde konser düzenlenecek. Yabancı davetlilerin de içinde olduğu çok önemli programlar hazırladık. Amacımız her akşam Bodrum kalesindeki sahne ile antik tiyatronun dolu dolu programlar ile geçmesi. Üçüncü sözümüz de Bodrum Sualtı Müzesi'nin tekrar hayata geçirilmesi. Bodrum Mimarlar Odası'nın önerdiği lokasyonda ödüllü bir yarışma düzenleyeceğiz Yarışmada birinci olacak projeyi hayata geçireceğiz. Bu bağlamda çalışmalarımız devam ediyor. Bodrum için ne söz verdiysek yapmaya devam ediyoruz.KALEDE KONSERLER VERİLECEKKültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Konser Alanı'nda, ilk kez bu yıl, 10 Haziran- 11 Eylül 2019 tarihleri arasında konserler düzenleneceğini, ilk konserin 10 Haziran'da şef Tolga Taviş yönetiminde, ünlü müzisyen Burhan Öcal ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirileceğini, ilerleyen günlerde Bodrum Oda Orkestrası, İnce Saz, Rubato, Arp Anatolia, 90'lar nostalji gibi birbirinden güzel konserlerin 11 Eylül'e dek devam edeceğini bildirdi. Yavuz, şöyle dediAyrıca konserlerimiz kapsamında, dünyaca ünlü müzisyenimiz İdil Biret ise İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, 2 Temmuz tarihinde Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alacak. Konserler 17 Haziranda 3 Soprano ve 3 Bas ile başlayacak ve 25 Ağustos'ta İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'na, Mario Frangoulis 'in eşlik edeceği muhteşem bir konserle sona erecektir. Yaz etkinliklerimiz sadece konserlerle de sınırlı değil. Bodrum, aynı zamanda bu sene, 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivaline de, 3 - 21 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi'nde ev sahipliği yapacak. Festivalimizde Devlet Opera ve balemizin Frida ve Jizel Modern Dans Gösterileri ile Romeo ve Juliet, Şehrazat , Bale gösterileri yer alırken, aynı zamanda İspanya ve Gürcistan 'dan festivalimize katılan topluluklarımızın dans ve bale gösterileri de festivalimizi renklendirecek.Bakan Ersoy, daha sonra İskele Meydanı'nda turistlerle sohbet etti, halkla ve esnafla bayramlaştı.