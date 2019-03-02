Son Dakika Haberleri: Muğla Bakan Kasapoğlu Lider Kadınlara İhtiyacımız Var

Muğla Bakan Kasapoğlu Lider Kadınlara İhtiyacımız Var

36 dakika önce

Bakan Kasapoğlu Lider kadınlara ihtiyacımız varGENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi.

Bakan Kasapoğlu Lider kadınlara ihtiyacımız var

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi. 'Geleceğin Lider Kadınları' projesi hakkında bilgi alan Kasapoğlu, Kadınlar bizim için çok önemli. Hepiniz baş tacımızsınız. Lider kadınlarımıza ihtiyacımız var dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla programı kapsamında ilk olarak Milas ilçesine geldi. Milas Stadyumu'nun açılışını yapan Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerine malzeme dağıttı. Yatağan ilçesine hareket eden Bakan Kasapoğlu, karayolu üzerinde Gençlik Merkezi olarak düşülen alanda incelemeler yaptıktan sonra Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye geldi.

Uluslararası Gençlik Merkezi önünde kendisini karşılayan sporcularla tokalaşan Bakan Kasapoğlu, ardından 17-29 yaş aralığındaki genç kadınların yer aldığı 'Geleceğin Lider Kadınları' projesi hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu, Kadınlar bizim için çok önemli. Hepiniz baş tacımızsınız. Lider kadınlarımıza ihtiyacımız var. Bir ihtiyacınız olduğunda ben hep yanınızdayım dedi. Salondaki öğrencilerin halk oyunları kursunu da izleyen Kasapoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlerle Demokrasi Buluşması' adlı etkinliğe katılmak üzere merkezden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:20 Kaynak: DHA

Milas, Mehmet Kasapoğlu, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaragücü Başkanı'na Taziye Telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok

Terör Örgütü PYD/PKK ile DEAŞ Arasındaki Kirli Pazarlığın Detayları Ortaya Çıktı 10 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Hükümlü, Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atlayıp Firar Etmeye Çalıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 17:56:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla Bakan Kasapoğlu Lider Kadınlara İhtiyacımız Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]