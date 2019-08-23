Son Dakika Haberleri: MUĞLA-Bakan Kurum'un durdurulduğunu söylediği otel inşaatları havadan görüntülendi
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MUĞLA-Bakan Kurum'un durdurulduğunu söylediği otel inşaatları havadan görüntülendi

57 dakika önce

Bakan Kurum'un durdurulduğunu söylediği otel inşaatları havadan görüntülendi.

MUĞLA-Bakan Kurum'un durdurulduğunu söylediği otel inşaatları havadan görüntülendi

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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:29 Kaynak: DHA
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