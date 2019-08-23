MUĞLA-Bakan Kurum'un durdurulduğunu söylediği otel inşaatları havadan görüntülendi
57 dakika önce
Bakan Kurum'un durdurulduğunu söylediği otel inşaatları havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:29 Kaynak: DHA
MUĞLA-Bakan Kurum'un durdurulduğunu söylediği otel inşaatları havadan görüntülendi
Meteorolojiden uyarı: Sıcaklık pazar günü 40 dereceye kadar çıkacak Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Rapçi Abderraouf Derradji'nin konserinde çıkan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti Yeni sistemde istifa eden de kıdem tazminatı alacak