Muğla Bakan Pakdemirli'den Sü Ürünleri İçin 2 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi Açıklaması

Bakan Pakdemirli'den sü ürünleri için 2 milyar dolarlık ihracat hedefi açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde bir balıkçılık tesisini gezdi. Bakan Pakdemirli, su ürünleriyle ilgili 1 milyar dolarlık ihracata oldukça yaklaştıklarını, 2023 için hedefinin ise 2 milyar dolar olduğunu söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı ziyaretlerde bulunmak ve toplantıya katılmak üzere dün akşam saatlerinde Muğla'ya geldi. Geceyi Bodrum'da geçiren Bakan Pakdemirli, bu sabahtan itibaren programına başladı. Sabah
kentteki partilileriyle kahvaltı yapan Bakan Pakdemirli, ilk ziyaretini kentteki balık üretim ve paketleme tesisini gezerek yaptı. AK Parti
Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir
ve Yelda Erol Gökcan
, Muğla Valisi Esengül Civelek
, kaymakamlar, AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ve belediye başkan adayları
Pakdemirli'ye eşlik etti.
Tesisin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç
tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, daha sonra açıklama yaptı. Su ürünleri ihracatında 2023 hedeflerinin 2 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Geçen yıl hedefimiz 1 milyar dolardı. 2018 sonu itibariyle hedefe çok yaklaştık. 1 milyara çok yaklaşan bir ihracat hedefi gerçekleştirdik. 2019 yılında bunu yüzde 15-20 gibi bir pay daha arttırmak gibi bir hedefimizi var. Ama 2023 için yeni bir hedef koyduk, 2 milyar dolarlık ihracat. 2018 itibariyle 300 bin ton balık üretimimiz var. Bunu 600 bin tona taşıyacağız inşallah. Yeni balık yetiştiriciliği bölgelerinin açılmasıyla birlikte Türkiye
'nin denizleri artık sadece su olarak kalmayacak. Üretime ve istihdama daha çok katkısı olan yerler olacak. Bugün de bu konuda örnek tesislerimizden birini Muğla'da geziyoruz. Balıkçılığın, bu sektörün gelmiş olduğu noktaylada gurur duymamız gerekiyor dedi.
Bakan Pakdemirli, Bodrum'un ardından Milas
ilçesine hareket etti.