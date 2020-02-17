Muğla bakan selçuk, muğla'nın 'demirel'i mustafa aksan'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Muğla bakan selçuk, muğla'nın 'demirel'i mustafa aksan'ın cenaze törenine katıldı

6 saat önce

Bakan Selçuk, Muğla'nın 'Demirel'i Mustafa Aksan'ın cenaze törenine katıldı MUĞLA'ya bir dizi ziyaret ve söyleşiye katılmak için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Muğla İl Milli Eğitim eski Müdürü Mustafa Aksan'ın cenaze törenine katıldı.

Bakan Selçuk, Muğla'nın 'Demirel'i Mustafa Aksan'ın cenaze törenine katıldı MUĞLA'ya bir dizi ziyaret ve söyleşiye katılmak için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Muğla İl Milli Eğitim eski Müdürü Mustafa Aksan'ın cenaze törenine katıldı. 7 kez müdürlük görevinden alınıp, 8 kez aynı göreve dönmeyi başaran Aksan, çevresinde Muğla'nın Süleyman Demirel'i olarak adlandırılıyordu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk olarak beraberindeki AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile birlikte Muğla Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Esengül Civelek ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Selçuk, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada basına kapalı gerçekleşen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde üniversite öğrencileri ile buluştu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, daha sonra 1992-2012 yılları arasında İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Mustafa Aksan için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Milli Müdürlüğü önündeki cenaze törene Bakan Selçuk'un yanı sıra AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Vali Esengül Civelek, eğitim çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Bakan Selçuk Aksan'n eşi Emine Enise Aksan ve öğretmen kızı Merve Aksan'a başsağlığı diledi. Mustafa Aksan, görevde bulunduğu süre içerisinde 7 kere görevden alınmış, 8 kez mahkeme kararı ile görevine geri dönerek dikkat çekmişti. Aksan, bundan dolayı Muğla'nın Süleyman Demirel'i olarak adlandırılıyordu

Cenaze töreni sonrası Bakan Selçuk, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen hayırsever iş insanları ve STK'lar ile düzenlenen toplantıya katıldı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Atatürk Kültür Merkezi'nde bu kez Eğitim Buluşmaları söyleyişine katıldı.

Programın ardından AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Selçuk, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki bir oteldeki akşam yemeğinin ardından karayolu ile İzmir'e hareket edecek.

Muğla bakan selçuk, muğla'nın 'demirel'i mustafa aksan'ın cenaze törenine katıldı

Ziya Selçuk, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:57 Kaynak: DHA
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