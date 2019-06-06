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MUĞLA BAKANLIĞIN İŞLETTİĞİ HALK PLAJINA YOĞUN İLGİ

32 dakika önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kumbahçe Mahalles'nde yaptırılan ve Ramazan Bayramının ilk günü açılan halk plajı, tatilciler ve Bodrumlulardan yoğun ilgi gördü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kumbahçe Mahalles'nde yaptırılan ve Ramazan Bayramının ilk günü açılan halk plajı, tatilciler ve Bodrumlulardan yoğun ilgi gördü. Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi Tavşanburnu mevkiinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denize sıfır 15 dönümlük alanda yatırılan halk plajı, ramazan bayramının ilk günü hizmete açıldı. Yaklaşık 3 milyon liraya mal olan, açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan 1000 kişi kapasiteli halk plajı, tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Plajın yolu sağlı sollu tatilcilerin park ettiği araçlarla doldu. Çok sayıda kişi de toplu taşıma araçları ile plaja geldi. Tatilciler, cennet koyda gün boyunca denize girip, şezlongalarda güneşlenerek keyifli vakit geçirdi. Tatilciler, plajdaki kafeteryadan da çeşitli yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşıladı.
10 yıldır Bodrum'da yaşayan Gülçin Erdem, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan halk plajını umduğundan çok daha iyi ve modern bulduğunu belirtip, kafeteryasındaki fiyatladın da çok uygun olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte Bodrum'a tatile gelen Hüseyin Esmerdağlı da halk plajını ailecek çok beğendiklerini belirtip, Bodrum için yapılmış en güzel şeylerden biri. Kim düşünmüş ise Allah razı olsun diye konuştu.
Plajın yapım işlerini üstelenen firma yetkilisi Bircan Kayabaşı ise çok kısa sürede güzel bir iş çıkardıklarını belirtip, Yaklaşık bir ay gibi bir sürede bu halk plajı yapıldı. Buralar hep kayalıktı. Bir ay içerisinde bu hale getirip, plajı hizmete açtık. Halkımız için gerçekten güzel bir hizmet oldu. İnşallah böyle hizmetlerin devamı gelir. Halkımızın da böyle işletmelere ihtiyacı var dedi.
Halk plajındaki kafeteryada hamburger 12 lira, karışık tost 10 lira, kaşarlı tost 8 lira, çay 2 lira, 0.5 litrelik su 2.5 liradan satılıyor.
MUĞLA BAKANLIĞIN İŞLETTİĞİ HALK PLAJINA YOĞUN İLGİ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:49 Kaynak: DHA
Bodrum, Güncel
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