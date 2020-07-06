MUĞLA Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayetin şüphelisi yakalandı-ARŞİV - Son Dakika

MUĞLA Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayetin şüphelisi yakalandı-ARŞİV

Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayetin şüphelisi yakalandıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) öldürdüğü iddiasıyla aranan Mehmet Veysi A., 3 gün sonra yakalandı.

Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayetin şüphelisi yakalandı

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) öldürdüğü iddiasıyla aranan Mehmet Veysi A., 3 gün sonra yakalandı. Şüphelinin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki bir balık çiftliğinin lojmanında çalışanlardan Hamdi Ekim Serdaroğlu ile Hasan Yanik, 3 Temmuz günü gece yarısı sıralarında tabancayla vuruldu. Hamdi Ekim Serdaroğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Hasan Yanik ise yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yanik da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen 2 kişinin cenazeleri Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma, şüphelinin aynı balık çiftliğinde çalışan Mehmet Veysi A. olduğunu belirledi. Mehmet Veysi A.'nın yakalanması için özel eğitimli iz köpeği ile bölgede çalışma başlatıldı. Ancak, ilk gün yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Bir gün sonra da takviye olarak 40 kişilik jandarma komando ekibi bölgeye sevk edildi. Komandolar, ormanlık alandaki geniş bir bölgede iz takip köpekleri ile arama yaparken, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nın Muğla'ya görevlendirdiği, 'emniyetin uçan gözü' olarak nitelendirilen helikopter de havadan termal kameralarla çalışmalara destek verdi.

MOBESE KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Aramalar sürerken, bu sabah polis mobese kameralarından Mehmet Veysi A.'nın ilçe giriş noktası olan Yokuşbaşı Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bitkin haldeki Mehmet Veysi A.'yı suç aleti tabanca ile yakalayıp, gözaltına aldı. Türkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edilen Mehmet Veysi A.'nın işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

(OLAYA İLİŞKİN ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER Selçuk AKBAŞBODRUM (Muğla), (DHA)

Mehmet Veysi, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayetin şüphelisi yakalandı-ARŞİV - Son Dakika
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