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Muğla barınaktan pitbull hırsızlığında zanlı eski çalışan çıktı

1 saat önce

Barınaktan pitbull hırsızlığında zanlı eski çalışan çıktıMuğla'nın Marmaris ilçesindeki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden pitbull cinsi köpek çalındı.

Barınaktan pitbull hırsızlığında zanlı eski çalışan çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden pitbull cinsi köpek çalındı. Köpeği merkezin eski çalışanı O.T.'nin (29) çaldığı belirlenirken, pitbull da zanlının evinde bulundu. Gözaltına alınan O.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 23.00 sıralarında, eski NATO yolu üzerindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Otobüs Garajı'nın arkasında bulunan Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Bir kişinin rehabilitasyon merkezinin arka tarafından çıktığını ve motosikletle telaşla kaçtığını gören bir vatandaş, Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız'a telefonla ulaştı. Yıldız, hemen 155 Polis İmdat hattını aradı. Barınağa gelen polis ekipleri, görgü tanığıyla görüştü. Olayı öğrenen çok sayıda hayvansever de merkezin önüne geldi. Polis, incelediği güvenlik kameraları görüntülerinden kimliğini belirlediği 29 yaşındaki O.T.'yi evinde, çaldığı öne sürülen, yetiştirilmesi ve bakılması Türkiye'de yasak olan pitbull cinsi köpekle yakaladı. Rehabilitasyon merkezinin eski çalışanı olduğu belirlenen O.T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. O.T.'nin hayvanı neden çaldığını söylemediği öğrenildi. Köpek ise rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen O.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAHAKDER Başkanı Tülay Yıldız, Uzun zamandır rehabilitasyon merkezinden köpekler çalınıyordu ama kim olduğunu öğrenememiştik. Pitbull cinsi siyah bir köpek, rehabilitasyon merkezinin ormana bakan arka tarafından çıkarılmış. Bu barınakta çok sık başımıza gelen olaydı. Failinin bulunmasına sevindim dedi.

Marmaris, Pitbull, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:37 Kaynak: DHA
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