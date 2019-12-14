Muğla başkan gürün: maden işlenip satılmalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla başkan gürün: maden işlenip satılmalı - Son Dakika

Muğla başkan gürün: maden işlenip satılmalı

7 saat önce

Başkan Gürün: Maden işlenip satılmalıMUĞLA'da madencilik faaliyetlerinin tartışıldığı 'Madenciliği konuşuyoruz' adlı çalıştay düzenlendi.

Başkan Gürün: Maden işlenip satılmalı

MUĞLA'da madencilik faaliyetlerinin tartışıldığı 'Madenciliği konuşuyoruz' adlı çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, madenciliğin ekonomideki yeri, politikası ve somut sonuçları tartışıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Madenin ham olarak değil, işlenip satılması gerekiyor" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl ilki düzenlenen çalıştay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Son günlerde ülke gündemini meşgul eden madenlerin çıkarılması ve aranması ile ilgili konuların masaya yatırıldığı çalıştaya, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin, Mürsel Alban ve Suat Özcan, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Başkan Gürün, madenciliğin ülkeye istihdam ve girdi sağladığını belirterek, "Ancak sektörün büyük tahribatı var. Bunun mimimize edilmesi gerekiyor. Türkiye'de her konuyu uzmanlarınca konuşulması gerekiyor. Değerli bilim adamları kenarda kalıyor ama herkes konuşuyor. Bunun olmaması gerekiyor. Herkes bir şeyleri kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Bu zeminden ülkemizin çıkması gerekiyor. Madenin ham olarak değil, işlenip satılması gerekiyor. Mermeri kütük olarak satıyoruz. Mamul hale getirilerek satılmalı" dedi.

Başkan Gürün, madencilik yasasında değişiklik yapılması gerektiğini de belirterek, "Hiçbir madenci, doğayı katletmek istemez. Birbirimizi suçlamamalıyız. Sistem ve düzen bizi kavga ettirtiyor. Türkiye maden üretiminde dünyada 28'inci, maden çeşitliliği açısından 10'uncu sırada yer alıyor. Muğla'nın yüzölçümü 13 bin 338 kilometrekare. İl genelinde 641 maden ocağı var. 333'ü ormanlarımızda yer alıyor. Yüzde 9.3'ü arkeolojik sit, kültürel sit ve ÖÇK alanlarında bulunuyor. Kimse bize bir şey danışmadan ruhsat veriyor. 'Ben verdim oldum' diyor. Bundan dolayı madencilik yasasında değişiklik yapılması gerekiyor. Plan yaparken, 12-13 kurumdan görüş alıyorum. Muğla'mızda kömür, mermer, feldspat, krom ve kuvars madenini çıkarılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)

Muğla başkan gürün: maden işlenip satılmalı

Madencilik, Muğla, Maden, Gürün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:26 Kaynak: DHA
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