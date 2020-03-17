MUĞLA Başkan ve gazetecilerin ateşleri ölçüldü, elleri dezenfeksiyon edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUĞLA Başkan ve gazetecilerin ateşleri ölçüldü, elleri dezenfeksiyon edildi - Son Dakika

MUĞLA Başkan ve gazetecilerin ateşleri ölçüldü, elleri dezenfeksiyon edildi

6 saat önce

Başkan ve gazetecilerin ateşleri ölçüldü, elleri dezenfeksiyon edildiMUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüse karşı yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Başkan ve gazetecilerin ateşleri ölçüldü, elleri dezenfeksiyon edildi

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüse karşı yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Gürün ile gazetecilerin ateşleri ölçülüp, elleri antibakteriyel jel ile defenfekte edildikten sonra salona alınması dikkat çekti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca il genelinde koronavirüse karşı tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Özel kıyafetli belediye ekiplerince 13 ilçedeki otogarlar, özel ve resmi toplu taşıma araçları, Bodrum- Datça Feribot limanları, kültür merkezleri, hizmet binaları, gündüz bakımevi, ödeneme noktaları, huzurevi, valilik, haller, itfaiye birimleri, atıksu arıtma tesisleri, camiler ile adalet sarayı dezenfekte edildi. Faturasını ödeyemeyen konut abonelerinin borcundan dolayı su kesme işlemi 2 ay ertelenirken, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Tüm kültürel etkinlikler iptal edilirken, Yüz Yaş Evi, Kısa Mola, kültür merkezleri ve gündüz bakımevindeki hizmetler geçici süre durdurdu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, koronavirüse yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili olarak meclis salonunda basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi salon girişinde Başkan Gürün ile birlikte gazetecilerin ateşleri ölçülüp, elleri elleri antibakteriyel jel ile defenfekte edildi.

Başkan Gürün, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölüm olayının yaşanmasının sevindirici bir durum olduğunu belirtip, "Sağlık bakanımızın da ifade ettiği gibi olmayacak anlamına gelmiyor. Hastalığa yakalananlarda ölüm olabiliyor. Kişinin bağışıklık sisteminin durumuna göre değişiyor. Türk toplumu olarak tedbirler konusunda beklenenin altında bir refleks gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde farklı olaylar yaşandığı zaman bunun ne kadar önemli olduğunu acı olarak yaşabiliriz. Tedbirli olacağız ve paniğe kapılmayacağız. Şuanda somut olarak yaşanmış bir olay yok. Paniğe sebep olmamak doğru ancak bunun yanında dikkat etmeliyiz. Sağlık bakanımızın aldığı kararlara teşekkür ediyorum" dedi.

'RİSKİ MİNİMİZE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Sıkı teması önlemeye çalıştıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, "13 ilçede otogarların sürekli dezenfektasyonları yapılıyor. En hareketli ve bulaşmanın en fazla olabileceği yer otogar. Riski minimize etmeye çalışıyoruz. Toplu taşıma araçları süreçli olarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca şoförlerimize nasıl temizlik yapacağını da öğretiyoruz. Bodrum - Datça seferini yapan feribot temizlendi. Seferleri devam ediyor. Limanlarda temizliğimizi yaptık. Kültür merkezlerini şuandaki hali ile dezenfekte ediyoruz. Bütün etkinlikler durduruldu. Belediyenin tesislerinde hiçbir etkinlik yapılmayacak. İlçe belediyelerimizle birlikte mücadele ediyoruz. Gündüz bakım evleri de boşaltıldı. Ödeme noktaları halen çalışıyor. Çalışanlarımızın sağlığını da korumamız gerekiyor. Tüm dairelerimize bilgilendirme yapıldı. Basit temizlik yöntemleri anlatıldı. Sıkı teması önlemeye çalışıyoruz. Çocuklarına bakacak kimsesi olmayan personelimiz izinli sayıldılar. Çalışanlarımız sağlıkla ilgili sorunları olduğu zaman hemen bizi bilgilendirecekler. Huzurevleri çok önemli. Belli yaşın üzerinde risk oranı yüksek. Bu yaşlarda insanların kronik hastalıkları ortaya çıkıyor" diye konuştu.

'HEKİMLER CANLARINI SİPER EDEREK HER TÜRLÜ HİZMETİ VERİYOR'

Başkan Gürün, Muğla'da diğer illerde olduğu kadar bir hareketin yaşanmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zafiyet yaşatacak kadar bir ürüne talep yok. Su fatura borcu olan konut abonelerimize 2 ay su kesintisi uygulanmayacak. Durumun gidişatına göre değerlendireceğiz. Koronavirüs bilgilendirme broşürleri dağıtıyoruz. Panik yapmayalım ama alınması gereken basit tedbirlerin hepsini alalım. Bu önlemleri herkes uygulayabilir. Temizlikle ilgili vatandaşlarımız titiz davranıyor. Biz bu salgını en az zararla kapatabiliriz. Sıfırlama imkanı yok. Önümüzdeki günlerde hiç istemeyiz fakat ölüm vakaları başlayabilir. Sıfır ölüm yanlızca ıssız bir adadaysanız geçerli. Bilim adamları çok büyük bir gayret içindeler. Sağlık çalışanlarımızın tümüne teşekkür ediyorum. Zaman zaman hekimlerle ilgili toplumda saldırılar görüyoruz. Hekimler canlarını siper ederek her türlü hizmeti veriyor."

MUĞLA Başkan ve gazetecilerin ateşleri ölçüldü, elleri dezenfeksiyon edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Osman Gürün, Wuhan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır?
ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:00
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:43:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA Başkan ve gazetecilerin ateşleri ölçüldü, elleri dezenfeksiyon edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]