Son Dakika Haberleri: Muğla batan göçmen botundan denize düşen bebek hala bulunamadı
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Muğla batan göçmen botundan denize düşen bebek hala bulunamadı

1 saat önce

Batan göçmen botundan denize düşen bebek hala bulunamadıMuğla'nın Bodrum açıklarında batan lastik bottan denize düşerek kaybolan Suriye uyruklu 9 aylık bebeğin bulunması için fırtınalı havaya rağmen arama- kurtarma çalışması yapıldı.

Muğla batan göçmen botundan denize düşen bebek hala bulunamadı, System.String[]

Batan göçmen botundan denize düşen bebek hala bulunamadı

Muğla'nın Bodrum açıklarında batan lastik bottan denize düşerek kaybolan Suriye uyruklu 9 aylık bebeğin bulunması için fırtınalı havaya rağmen arama- kurtarma çalışması yapıldı. Hava durumunun oldukça kötüye gitmesi sonrası, bugün öğle saatlerinden sonra çalışma durduruldu.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün (cuma) saat 07.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun battığını öğrendi. Bölgeye harekete eden ekipler, tamamı Suriye uyruklu 14 göçmen ile 1 Türk organizatörü denizden kurtardı. Suriye uyruklu 15 Ocak Mardin'in Kızıltepe ilçesi doğumlu 'Hilya Ali' adlı bebeğin kayıp olduğu öğrenilince, Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik Botlarıyla arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Dün gece ve bugün fırtınalı havaya rağmen süren çalışmalardan sonuç alınamadı. Hava durumunun oldukça kötüleşmesi üzerine saat 14.00'ten itibaren arama çalışmalarına ara verildi. Turgutreis Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nda tutulan anne ve babanın endişeli bekleyişi devam ediyor.

Bodrum, Suriye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:22 Kaynak: DHA
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