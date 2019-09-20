Son Dakika Haberleri: Muğla-batan lastik botta 15 kişi kurtarıldı, 1 bebek aranıyor
Son Dakika Güncel Haber

Muğla-batan lastik botta 15 kişi kurtarıldı, 1 bebek aranıyor

9 dakika önce

Batan lastik botta 15 kişi kurtarıldı, 1 bebek aranıyorMuğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan lastik botta 14 kaçak göçmen ile 1 organizatör kurtarıldı.

Batan lastik botta 15 kişi kurtarıldı, 1 bebek aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan lastik botta 14 kaçak göçmen ile 1 organizatör kurtarıldı. Kayıp olduğu öğrenilen bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 07.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun battığını öğrendi. Bölgeye harekete eden ekipler, 14 kaçak göçmen ile 1 Türk organizatörü denizden kurtardı. Bir bebeğin kayıp olduğu öğrenilince, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botuyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Muğla-batan lastik botta 15 kişi kurtarıldı, 1 bebek aranıyor

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Batan lastik botta 15 kişi kurtarıldı, 1 bebek aranıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacak Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek ABD'de Müslüman yolcu, 'tuvalette sifonu iki kez çekti', uçuş iptal edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 13:33:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla-batan lastik botta 15 kişi kurtarıldı, 1 bebek aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]