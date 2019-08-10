MUĞLA BAYRAMDA CENNET KOYLARDA ÇADIR KEYFİ YAPACAKLAR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğa ile iç içe bayram geçirmek isteyen tatilciler, çadırlarını kurdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğa ile iç içe bayram geçirmek isteyen tatilciler, çadırlarını kurdu. Adaağzı Mevkisi, Albatros Mevkisi ve İçmeler Mahallesi'ndeki çam ağaçları ile kaplı alanlar, tatilciler tarafından adeta 'çadır kente' dönüştürülürken, yaklaşık 150 çadır kuruldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki otellerin tamamının dolu olmasından dolayı yer bulamayanlar ve daha ekonomik bir bayram tatili yamak isteyenler, çareyi çadır kurmak da buldu. Marmaris ilçe merkezindeki plajlarda çadır kurulmasının yasak olması nedeniyle, tatilciler şehre yakın olan Adaağzı ve Albatros mevkileri ile İçmeler Mahallesi ve diğer kırsal mahallelerdeki çam ağaçları ile kaplı cennet koylarını tercih etmek zorunda kaldı. Koylarda tatilciler tarafından yaklaşık 150 çadır kuruldu.

Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu çadır tatilcileri, anın keyfini çıkardı. Çadırları önünde mangal sefası yapıp, odun ateşinde demledikleri çaylarını yudumlayan çadır kentin sakinleri, eşsiz deniz manzarası eşliğinde kitaplarını okudu. İstanbul'dan gelip, bayram tatilini Marmaris'te kurduğu çadırda geçirecek olan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Ahmet Atay, Bayram tatilinin başlamasına 2 gün kala Marmaris'e gelip, çadırımı kurdum. Bayram tatilini arkamda oksijen deposu orman ve önümde eşsiz deniz manzarası ile kutlayacağım. Mutluyum, huzurluyum, herkese tavsiye ederim dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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