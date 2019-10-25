Son Dakika Haberleri: Muğla belcekız plajı'nda ekim güneşinin tadını turistler çıkardı
Son Dakika Güncel Muğla belcekız plajı'nda ekim güneşinin tadını turistler çıkardı

Muğla belcekız plajı'nda ekim güneşinin tadını turistler çıkardı

1 saat önce

Belcekız Plajı'nda ekim güneşinin tadını turistler çıkardıMuğla'nın Fethiye ilçesinde, sonbaharın ortasına gelinmesine rağmen güzel havanın sürmesiyle ünlü Belcekız Plajı doldu, taştı.

Belcekız Plajı'nda ekim güneşinin tadını turistler çıkardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sonbaharın ortasına gelinmesine rağmen güzel havanın sürmesiyle ünlü Belcekız Plajı doldu, taştı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan dünyanın gözde plajlarından Belcekız Plajı, ekim ayında hala dolup taşıyor. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte çoğu İngiliz turistler, güneşlenip, yüzdü. Bazı tatilciler su sporlarıyla uğraşırken, kimileri günübirlik teknelerle çıktıkları mavi yolculukta dinlendi. İngiltere'den Türkiye'ye tatile geldiğini söyleyen Ashley Berta, Bu plajı dünyada hiçbir şeye değişmem. Deniz suyu tertemiz.

Tatili bırakıp ülkeme bile dönmek istemiyorum. Ekim ayında tatil yapmak bana daha iyi oluyor. Genelde sakinliği tercih ediyorum. Bu mevsimde deniz suyu sıcaklığı da çok uygun dedi.

Muğla belcekız plajı'nda ekim güneşinin tadını turistler çıkardı

Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:48 Kaynak: DHA
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Ekim ayında, Belce Plajı'nda deniz ve güneşin keyfini turistler çıkardı
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