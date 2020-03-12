MUĞLA Belediye dezenfekte yaptı vatandaş özçekim - Son Dakika
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MUĞLA Belediye dezenfekte yaptı vatandaş özçekim

7 saat önce

Belediye dezenfekte yaptı vatandaş özçekimMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki çocuk parkları, cami ve okullar, belediye ekiplerince koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Belediye dezenfekte yaptı vatandaş özçekim

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki çocuk parkları, cami ve okullar, belediye ekiplerince koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi. Vatandaşlar, çalışmaları film seyreder gibi izleyerek, öz çekim yapıp sosyal medyada paylaştı.

Marmaris Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında tedbirlerini artırdı. Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı 60 personel, özel kıyafetler giyerek, ilçe merkezindeki oyun parkları, dinlenme bahçeleri, cami ve kamu kurum kuruluşlarını dezenfekte etti. Ailelerin çocuklarıyla birlikte sık gittiği oyun parkları ve bahçeler, ilk etapta temizlendi. Parklarda özel kıyafetlerle dezenfekte yapan personeli vatandaşlar, film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar, cep telefonuyla görüntü çekti. Kimileri öz çekim yaparak, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Marmaris Belediye Park Bahçeler Müdürü Ali Erdil, "Özellikle çocuk parkları ve alanlar dezenfekte yapmaya başladık. Bu maddeler çocuklara zarar vermeyen dezenfekten maddesidir. Hiçbir zararı yoktur. İlk etapta 5 bin litre dezenfekten maddesi kullanılacaktır. 15 bin litre daha dezenfekten maddesi sipariş edildi. Halkımızın ve misafirlerimizin sağlığı için her 10 günde bir dezenfekte yapılacaktır. Tüm kamu kurum kuruluş, okul, eğitim kurumları, hastane, cami ve açık alanlar dezenfekte edilecektir" dedi.

MUĞLA Belediye dezenfekte yaptı vatandaş özçekim

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:18 Kaynak: DHA
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