Muğla Belediyesi'nden Talas'a 'yangına müdahale' teşekkürü - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına müdahalede gösterdiği başarıdan dolayı Talas Belediyesi'ne teşekkür belgesi gönderdi.

29 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına müdahale etmek için bölgeye arozözle giden belediye ekibi, günlerce süren yoğun bir çalışma gerçekleştirmişti. Yaklaşık iki hafta göletlerden alınan suyu arozözle yangın bölgesine taşıyarak yoğun alevlere püskürten belediye ekibi, sarp alanlardaki müdahalelere dahil olmuştu.

Yapılan cansiperane çalışmaya Muğla Büyükşehir Belediyesi de kayıtsız kalmadı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün imzasıyla gönderilen mesajla "Kayseri Talas Belediyesi iyi ki varsınız." denildi.

"Destek ve çabalarınız asla unutulmayacak" ifadesi yer alan mesajda, "Gerek malzeme, gerek insani, gerek araç gereç desteği ile yanımızda olan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Omuz omuza birlik olmanın, tek yürek olmanın, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini bizlere yaşattınız" cümlelerine yer verildi. - KAYSERİ