Muğla BİLSEM'in eğitim robotu 'Muğla Bot' tamamlandı - Son Dakika

Muğla BİLSEM'in eğitim robotu 'Muğla Bot' tamamlandı

20.10.2020 11:18

Muğla BİLSEM'in eğitim robotu 'Muğla Bot' tamamlandı Muğla Bilim ve Sanat Merkezi robotik çalımalar kapsamında kendi yazılımı ile geliştirdiği eğitim robotu 'Muğla Bot' aynı işlevi gören robotlara oranla 1/5 oranında daha ucuza maloldu.

Muğla BİLSEM'in eğitim robotu 'Muğla Bot' tamamlandı

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi robotik çalımalar kapsamında kendi yazılımı ile geliştirdiği eğitim robotu 'Muğla Bot' aynı işlevi gören robotlara oranla 1/5 oranında daha ucuza maloldu.

MUĞLA - Muğla Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni ve 5 öğrencinin çalışmaları ile bir yıl önce başlayan 'Çok fonksiyonlu eğitim robotu' projesi tamamlandı. Piyasada 750-900 TL arasında satılan eğitim robotu Muğla BİSEM tarafından 135 TL'ye üretildi.

'Muğla Bot' adı verilen eğitim robotunun ana kartı ve gövdesi tamamen proje ekibi tarafından çizilip yapılırken, yerli kaynaklar ile üretilmesi maliyetleri 1/5 oranında düşürdü. Eğitim robotu 'Muğla Bot' emsallerine göre fonksiyonları da çok sayıda üstünlük taşıyor.

"Emsallerine göre 1/5 oranında daha ucuz"

BİLSEM öğrencisi İnnur Buket Durak eğitim robotunun özellikleri hakkında bilgi verirken, "Biz burada bir eğitim robotu tasarladık. Bu eğitim robotunda üç farklı özellik var. Birincisi emsallerine göre 1/5 oranında daha ucuz. İkincisi gövdesi ve tasarımı bize özgün. Üçüncüsü de yine emsallerine göre daha çok fonksiyonlu" dedi.

"Amacımız daha ekonomik robot üretimiydi"

Eğitim robotunun tasarlanmasında öğrencilere öncülük yapan öğretmen Taner Akkoyunlu, "Bizim bu robotu yapmaktaki temel amacımız robotik kodlama ile ilgilenen bütün öğrencilerimizin daha ekonomik ve daha zengin içeriğe sahip robotları ede edebilmesini imkan sağlamaktı. Çıkış noktamız buydu. Robotumuzun özelliklerine gelince ana kartı bize ait, gövde tasarımı bize ait ve 3D yazıcı ile gerçekleştirdik. Bunun yanında ultrasonik mesafe sensörü engel algılayabiliyor, çizgi sensörü ile çizgi takip edebiliyor, üzerindeki seküler led ile istediğimiz ışık gösterisini yapabiliyoruz. Buzzer ile istediğimiz mürebbiyeyi üretebiliyoruz. Servo motor kontrolü ile birçok mekaniksel fonksiyonu yerine getirebiliyoruz. Motorlarımızın hız ve yön kontrolünü gerçekleştirebiliyoruz. Bluetooth kontrollü uzaktan erişim imkanına sahibiz bu robot ile. Bir öğrencimiz tüm bunları ister blok tabanda kodlama yöntemi ile ister metin tabanda kodlama gerçekleştirmek istediğinde belli bir seviyeye iyi bir seviyeye gelmiş olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Eğitim kurumlarının yükünü hafifletecek"

Muğla Bilim Sanat Merkezi Müdürü Bekir Cevizci, üretilen eğitim robotunun eğitim kurumlarının yükünü hafifleteceğini belirterek, "Robotik çalışmalar eğitim anlamında eğitim kurumlarına büyük bir yük getiriyor. Biz bu yükü hafifletmek adına proje öğrencilerimiz ve öğretmenimiz ile birlikte bir çalışma yaptık. Amacımız eğitim robotlarını daha ekonomik olarak üretmekti. Arkadaşlarımız kendi tasarımlarını ve kendi özgün modellerini yaptılar. Muğla çıkışlı olduğu için Muğla Bot adın verdik. Normalde 750 TL civarında satılan bir ürünü 130 TL'ye mal ettiler. Bu bakımdan eğitim kurumlarının yükünü hafifletecek bir ürün. Biz bunun bütün eğitim kurumlarına yaygınlaştırılmasını da öneriyoruz. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Muğla BİLSEM'in eğitim robotu 'Muğla Bot' tamamlandı
Muğla BİLSEM'in eğitim robotu 'Muğla Bot' tamamlandı
Muğla BİLSEM'in eğitim robotu 'Muğla Bot' tamamlandı
Muğla BİLSEM'in eğitim robotu 'Muğla Bot' tamamlandı

Türk Lirası, BİLSEM, Atama, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muğla BİLSEM'in eğitim robotu 'Muğla Bot' tamamlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Eski sevgilisi özel fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan genç kız: Hayatımı bitirdi Son Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarptı! Kaza anı kamerada
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var         
11:14
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Fatih Terim ile Davidson arasında gerginlik yaşandı Fatih Terim ile Davidson arasında gerginlik yaşandı         
10:29
En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı         
10:05
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsızın eline geçen sadece iki gözlük oldu Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsızın eline geçen sadece iki gözlük oldu         
09:37
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması         
09:24
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var         
08:47
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu         
07:54
Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı         
07:53
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 11:23:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla BİLSEM'in eğitim robotu 'Muğla Bot' tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei