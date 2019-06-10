Son Dakika Haberleri: MUĞLA Birçok suçtan yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı
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MUĞLA Birçok suçtan yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı

2 saat önce

Birçok suçtan yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, birçok suçtan yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalandı.

Birçok suçtan yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, birçok suçtan yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalandı. Adliyeye getirilen şüphelileri çekmek isteyen basın mensupları şahısların yakınları tarafından engellenmeye çalışıldı.
Sahte kimlikle yakalanan iki zanlının hırsızlık, yaralama, resmi belgede sahtecilik, firar gibi pek çok suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.
Dün akşam saatlerinde ilçe çıkışında bulunan plaka tanıma sisteminden şüpheli bir aracı tespit eden polis ekipleri, aracı Bodrum'dan çıkarken Torba Uygulama Noktası'na durdurdu. Yapılan kontrollerde araç içerisindeki şahıslar, Oktay Çamlıbel ve Uğur Uyar isminde düzenlenmiş kimlikleri polis ekiplerine gösterdi. Ekipler durumlarından şüphelendikleri ve kimlkleri ile ilgili sorulan sorulan sorulara çelişkili cevaplar veren iki zanlıyı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü.
Burada parmak izleri alınan şahıslardan Oktay Çamlıbel ismine düzenlenen kimlik ibraz eden şahsın T. Y. Ş., Uğur Uyar adına düzenlenmiş kimlik ibraz eden şahsın ise B.B. olduğu tespit edildi. T.Y.Ş.'nin İzmir, Yalova, Balıkesir, Ordu, Rize, Giresun, Aydın, Bilecik, İstanbul ve Bursa illerinden 22 adet hırsızlık, 2 basit yaralama, 1 resmi belgede sahtecilik, 2 adet firar olmak üzere 27 suçtan yakalama kaydı olduğu tespit edildi. B.B.'nin de Ankara, İstanbul ve Afyon illerinden 3 adet hırsızlık ve 1 firar olmak üzere 4 yakalama kararı olduğu belirlendi.
Şüpheliler, bugün öğle saatlerinde Bodrum Adliyesi'ne sevk edilirken şüphelilerin adliyeye girişi esnasında yakınları, basın mensuplarına fiziki müdahalede bulunarak görüntü almasını engellemeye çalıştı.
Adliyeye getirilen şüphelilerden birinin ise 'Neyin haberini yapacaksın çok merak ediyorum. Suç ne yazacaksın. Açıktan firar mı yazacaksın' Utanmaz" demesi dikkat çekti.
MUĞLA Birçok suçtan yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:35 Kaynak: DHA
Çamlıbel, Polis, Bodrum, Güncel
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