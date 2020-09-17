MUĞLA Biriktirdiği parası çalınan o genci polis sevindirdi - Son Dakika

MUĞLA Biriktirdiği parası çalınan o genci polis sevindirdi

Biriktirdiği parası çalınan o genci polis sevindirdiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde basketbol ayakkabısı almak için bahşiş kutusunda biriktirdiği paraları çalınan 17 yaşındaki Ferdi Boran Kutlu'ya polis tarafından basketbol ayakkabısı ve topu hediye edildi.

Biriktirdiği parası çalınan o genci polis sevindirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde basketbol ayakkabısı almak için bahşiş kutusunda biriktirdiği paraları çalınan 17 yaşındaki Ferdi Boran Kutlu'ya polis tarafından basketbol ayakkabısı ve topu hediye edildi. Öte yandan, olayın ardından polis tarafından yakalanan 39 yaşındaki zanlı D.E. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gümbet mahallesindeki bir kafeteryadan geçen 11 Eylül Cuma günü müşteri olarak gelen bir kişi, 50 lira tutan hesabını ödedikten sonra kapıya yöneldi. Bir anda tezgah üzerinde duran bahşiş kutusuna yönelen zanlı, kutudaki 700 TL'yi çalıp hızla uzaklaştı. Olay anı, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine polis, zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen asayiş şube ekipleri zanlının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Şehirler arası otobüslerde muavin olarak çalıştığı öğrenilen 39 yaşındaki D.E., terminalde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen D.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, 'Toplum Destekli Polislik' faaliyetleri kapsamında parası çalınan Ferdi Boran Kutlu'ya basketbol ayakkabısı ve topu hediye etti. Hediyeyi alınca çok mutlu olan ve polislere teşekkür eden Kutlu, "Hem çalınan paramı bulup, geri getirdiler hem de istediğim basket bol ayakkabısı ve topunu alıp, bana hediye ettiler. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum" dedi.

'SİCİLİ TEMİZ BİRİ İSE AFFEDERİM'

Kutlu'nun babası Kaya Kutlu da "Kafeteryamızda sürekli duran bir bahşiş kutusu var. Kimsenin de o kutu ile işi olmaz ama çalan o arkadaşın ihtiyacı varmış yapacak bir şey yok. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden kısa sürede hırsızı yakalayacaklarını söylediler ve öyle de oldu. Bize, güzel de bir sürpriz yaptılar. Oğlum basket oynuyor. Uzun süredir da basketbol topu ve ayakkabısı almak için para biriktiriyordu. 700 TL birikmişti. Ancak bu para çalınınca oğlumun hayalleri yıkılmıştı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum; hem ayakkabı hem de basketbol topu alarak oğluma hediye ettiler. Oğlum, çok mutlu oldu Suçlunun yakalandığını ve adliyeye sevk edildiğini ifade ettiler. Kim olduğunu biz bilmiyorum. Buraya yeni gelen biri olduğunu söylediler. Önceden adli sicil kaydı var mı; böyle bir teşebbüste daha bulundu mu bilmiyorum. Ancak gerçekten sicili temiz biri ise affederim. Sicili bozuk ise kesinlikle af yok ceza almasını istiyorum" dedi.

MUĞLA Biriktirdiği parası çalınan o genci polis sevindirdi

Türk Lirası, basketbol, Bodrum, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Biriktirdiği parası çalınan o genci polis sevindirdi - Son Dakika

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